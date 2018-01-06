"Манчестер Сити" начинает свой путь в Кубке Англии противостоянием с "Бернли"
"Манчестер Сити" – "Бернли"
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Грэм Скотт
Традиционно в первую неделю нового года на Туманном Альбионе стартует старейший турнир Европы, который зовется Кубком Англии. Для представителей Премьер-Лиги розыгрыш начинается с третьего раунда и вот основная часть матчей пройдет в субботу, среди которых стоит выделить поединок самой сильной английской команды на данный момент "Манчестер Сити" и главной сенсации "Бернли". В нынешнем сезоне команды уже сталкивались на "Этихаде" и тогда "бордовые" по игре выглядели вполне достойно, тем не менее, свои три мяча все же пропустили.
В Кубке Англии жребий всего лишь три раза сводил "голубых" и "бордовых". Интересно, что единственная победа "Бернли" пришлась как раз-таки на стадию третьего раунда. Правда, это было еще в сезоне 1990/1991. В целом, естественно, "Манчестер Сити" исторически куда более успешен в выступлениях старейшего соревнования Европы, нежели "Бернли". Манкунианцы пять раз праздновали победу в турнире, последняя из которых датирована сезоном 2010/2011. В то время, как лучшим годом для "кларнетовых" в английском кубке стал далекий 1914. Именно тогда "Бернли" единственный раз выиграл столь престижный трофей, который стал для них первым трофеем в истории.
Скорей всего, в матче с "Бернли" Пеп Гвардиола предоставит шанс молодым игрокам и футболистам ближнего резерва, как это уже неоднократно практиковалось по ходу текущего сезона в кубковых соревнованиях. Тем более, что через три дня "горожанам" предстоит сыграть матч в полуфинале Кубка лиги и приоритет здесь очевиден. Единственное, о чем можно смело утверждать, так это о том, что по причине травмы своей команде точно не помогут такие исполнители, как Компани, Менди, Фоден и Жезус. В свою очередь, Шон Дайч по-прежнему не рассчитывает на голкипера Хитона и Брэди, под сомнением участие в матче Уорда, Арфилда и Вуда.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Бернли":
"Манчестер Сити" и "Бернли" трижды сталкивались в рамках Кубка Англии (две победу на счету "голубых" против одной виктории "бордовых").
"Горожане" выходили в четвертый раунд Кубка Англии четыре раза в последних пяти розыгрышах. В прошлом сезоне на этой же стадии жертвой манкунианцев стал "Вест Хэм" (5:0), а еще годом ранее "Норвич" (3:0).
В последних 16 сезонах 12 раз "Бернли" на стадии третьего раунда Кубка Англии сводил матчи вничью.
"Манчестер Сити" выиграл восемь из 11 последних матчей в рамках старейшего соревнования Европы против клубов Премьер-Лиги, при этом уступив в последнем - "Арсеналу" в полуфинале прошлого сезона на "Уэмбли".
Ориентировочные составы на игру:
Ман Сити: Браво, Данило, Адарабиойо, Мангаля, Зинченко, Яя Туре, Гюндоган, Диаз, Бернарду Силва, Сане, Агуэро
Бернли: Поуп, Лоутон, Тарковски, Лонг, Тэйлор, Корк, Вествуд, Гудмундссон, Уэллс, Уолтерс, Воукс
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Бернли":
Несмотря на то, что, скорей всего, тренерский штаб "Манчестер Сити" выпустит на игру резервный состав, именно "горожане" являются явными фаворитами у букмекеров. Специалисты отказываются верить в победу "Бернли", что можно понять по заоблачному коэффициенту 17.0. В то время, как выигрыш манкунианцев в среднем оценивается в 1.15.
Богдан Архипенко
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