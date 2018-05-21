"Манчестер Сити" надеется подписать лидера "Челси" Эдена Азара.

В Англии сообщили, что бельгиец является главной трансферной целью для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы.

В клубе готовы потратить на бельгийца более 110 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 27-летний бельгийский футболист провел за "Челси" 51 матч во всех турнирах, забил 17 голов и сделав семь результативных передач.

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