"Манчестер Сити" надолго потерял Ляпорта

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"Манчестер Сити" надолго потерял Ляпорта

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт выбыл из строя на длительный срок.

Как сообщает официальный сайт "горожан", футболист перенёс операцию на колене в связи с травмой хряща и мениска.

Точные сроки восстановления 25-летнего француза пока неизвестны. Скорее всего, он пропустит несколько месяцев.

В текущем сезоне Ляпорт сыграл за "Манчестер Сити" 4 матча, результативными действиями не отличался.

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