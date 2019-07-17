"Манчестер Сити" намерен избавиться от Мангаля

"Манчестер Сити" хочет расстаться с защитником Эльякимом Мангаля, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб готов отпустить игрока бесплатно. Интерес к нему проявляют турецкие и португальские клубы. Мангаля не поедет с "Манчестер Сити" в предсезонное турне по Азии.

28-летний Мангаля перешел в "Манчестер Сити" из "Порту" в 2014 году за 30,5 миллионов евро. Всего за английский клуб провел 79 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду "Валенсии" и "Эвертону". Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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