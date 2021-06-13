"Манчестер Сити" намерен купить лидера "Вильярреала" в случае продажи Ляпорта

Теги манчестер ситиэмерик ляпортвильярреалпау торрес

"Манчестер Сити" намерен купить лидера "Вильярреала" в случае продажи ЛяпортаФото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен

Как сообщает The Athletiс, защитник Эмерик Лапорт может покинуть "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно.

По информации источника, в случае, если это произойдет, английский клуб может подписать защитника "Вильярреала" Пау Торреса, в паре с которым Лапорт играет в сборной Испании.

Отмечается, что "Сити" расстанется с Лапортом, если получит по нему предложение, которое устроит клуб.

Также не пропустите: Малафеев продолжает верить в успех сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" может обменять Дриусси на одного из лидеров "Ривер Плейта"

"Зенит" может обменять Дриусси на одного из лидеров "Ривер Плейта"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов