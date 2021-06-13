"Манчестер Сити" намерен купить лидера "Вильярреала" в случае продажи Ляпорта

Фото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен

Как сообщает The Athletiс, защитник Эмерик Лапорт может покинуть "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно.

По информации источника, в случае, если это произойдет, английский клуб может подписать защитника "Вильярреала" Пау Торреса, в паре с которым Лапорт играет в сборной Испании.

Отмечается, что "Сити" расстанется с Лапортом, если получит по нему предложение, которое устроит клуб.

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