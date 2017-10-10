"Манчестер Сити" намерен купить Санчеса в январе

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"Манчестер Сити" намерен купить Санчеса в январе

"Манчестер Сити" по-прежнему интересуется чилийским нападающим "Арсенала" Алексисом Санчесом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "горожане" собираются приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и может заплатить за него около 25 миллионов евро. В этом случае "канониры" могут получить за игрока хоть какие-то деньги, так как его контракт истекает летом 2018 года. Также чилийцем интересуется ПСЖ.

Напомним, что минувшим летом "Манчестер Сити" предлагал за 28-летнего Санчеса 70 миллионов евро, но тогда этот трансфер не состоялся.

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