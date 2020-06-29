"Манчестер Сити" намерен купить трансферную цель "Челси"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к голландскому защитнику "Борнмута" Натану Аке, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, "горожане" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Клубы уже начали переговоры. Также игроком интересуется его бывший клуб "Челси".

В нынешнем сезоне 25-летний Аке провел за "Борнмут" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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