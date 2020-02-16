"Манчестер Сити" намерен обратить внимание спортивного суда на ПСЖ и "Ювентус"



"Манчестер Сити" готовит документы для апелляции по двухлетнему отстранению от еврокубков, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, английский клуб намерен обратить внимание Спортивного арбитражного суда (CAS) на спонсорские сделки ПСЖ и "Ювентуса". Руководство "горожан" считает данные сделки мошенническими.

Напомним, что в 2017 году ПСЖ приобрел нападающих Неймара и Килиана Мбаппе, потратив на них около 400 миллионов евро. "Ювентус" в 2018 году за 117 миллионов евро купил португальского форварда Криштиану Роналду.

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