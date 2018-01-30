"Манчестер Сити" намерен оформить еще одно дорогостоящее приобретение до закрытия трансферного окна
"Манчестер Сити" намерен сделать еще одно дорогостоящее приобретение до закрытия трансферного окна, информирует Get Football News France.
Так, по сведениям источника, "горожане" нацелились на вингера "Лестера" Рияда Махреза. За 26-летнего алжирца "Сити" уже предложил "лисам" 68 миллионов евро. Сам футболист заинтересован в переезде на "Этихад", где он должен будет стать заменой травмированному Лерою Сане.
В нынешнем сезоне Махрез забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач в 27 матчах за "Лестер".
Напомним, ранее сообщалось, что за Махреза "Манчестер Сити" будет готов заплатить 55 миллионов евро. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20