"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги манчестер ситибарселонаинтер миланлаутаро мартинестрансферы

"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"
"Манчестер Сити" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 111 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется "Барселона". Видеть Мартинеса в каталонском клубе хочет лидер команды Лионель Месси.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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