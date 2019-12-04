"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"



"Манчестер Сити" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 111 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется "Барселона". Видеть Мартинеса в каталонском клубе хочет лидер команды Лионель Месси.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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