"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала"

"Манчестер Сити" возобновил интерес к защитнику "Баварии" Давиду Алабе.

По сведениям Sport.es, "горожане" хотят воспользоваться тем, что контракт игрока с клубом истекает летом 2021 года. На Алабу также претендуют "Барселона" и "Реал".

Напомним, что "Сити" хотел заполучить футболиста прошлым летом, однако провалил переговоры.

В этом сезоне Алаба провел 28 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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