"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Челси"

Теги ромаманчестер ситиантонио рюдигерчелси

"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Челси""Манчестер Сити" заинтересовался защитником итальянской "Ромы" Антонио Рюдигером, информирует The Sun.

По сведениям издания, "горожане" намерены вступить в борьбу за 24-летнего бека, который был близок к переходу в стан "аристократов". Чтобы заполучит немца "Сити" придется выложить не менее 35 мл евро, которые за игрока готов был заплатить "Челси".

В завершившемся сезоне Рюдигер забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за "Рому".

Напомним, Менди дал согласие на переход в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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