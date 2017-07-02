"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Челси"

"Манчестер Сити" заинтересовался защитником итальянской "Ромы" Антонио Рюдигером, информирует The Sun.

По сведениям издания, "горожане" намерены вступить в борьбу за 24-летнего бека, который был близок к переходу в стан "аристократов". Чтобы заполучит немца "Сити" придется выложить не менее 35 мл евро, которые за игрока готов был заплатить "Челси".

В завершившемся сезоне Рюдигер забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за "Рому".

Напомним, Менди дал согласие на переход в "Манчестер Сити". | soccernews.ru