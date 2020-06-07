"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Челси"

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"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Челси"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Лестера" Бену Чилуэллу, сообщает The Telegraph. 

По сведениям издания, "горожане" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Чилуэлл играет на позиции левого защитника, на которой у "Манчестер Сити" есть Бенжамен Менди и Александр Зинченко.

"Лестер" оценивает своего игрока в 90 миллионов евро. Также англичанином активно интересуется "Челси".

В нынешнем сезоне 23-летний Чилуэлл провел за "Лестер" 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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