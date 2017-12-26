"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

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"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "горожан" уверено, что им удастся обойти в борьбе за голландского центрбека "Ливерпуль".

"Сити" в январе намерен предложить за ван Дейка 68 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист близок к переходу в "Ливерпуль" за 78 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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