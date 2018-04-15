"Манчестер Сити" намерен переманить лидера "Челси"

Теги манчестер ситичелсиэден азар

"Манчестер Сити" намерен переманить лидера "Челси"

"Манчестер Сити" хочет купить бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести бельгийца в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 130 миллионов евро.

Также хавбеком активно интересуется "Реал".

В этом сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 44 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

Не пропустите: "Манчестер Сити" определился с трансферными планами. | http://soccernews.ru

комментарии
ромчик

Я думал манкунианцы это Юнайтед!!!!!!!!?

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Пьянь

Манкунианцы это жители города Манчестер. Следовательно по это определение попадают оба клуба.

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ВИКТОР

РЕАЛ ВЫБЕРЕТ

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