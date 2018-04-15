"Манчестер Сити" намерен переманить лидера "Челси"

"Манчестер Сити" хочет купить бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести бельгийца в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 130 миллионов евро.

Также хавбеком активно интересуется "Реал".

В этом сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 44 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 12 результативных передач.

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