"Манчестер Сити" намерен переманить Месси

"Манчестер Сити" хочет купить аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, английский клуб намерен воспользоваться тем, что у футболиста возник конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем. В связи с этим "горожане" надеются, что Месси выберет их, если захочет уйти из стана каталонского клуба. Видеть аргентинца в составе "Манчестер Сити" хочет главный тренер команды Хосеп Гвардиола, который ранее работал с ним в "Барселоне".

Ранее форвард неоднократно заявлял, что хотел бы поиграть за "Ньюэллз Олд Бойз" перед завершением карьеры.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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