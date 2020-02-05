"Манчестер Сити" намерен переманить Месси
"Манчестер Сити" хочет купить аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям издания, английский клуб намерен воспользоваться тем, что у футболиста возник конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем. В связи с этим "горожане" надеются, что Месси выберет их, если захочет уйти из стана каталонского клуба. Видеть аргентинца в составе "Манчестер Сити" хочет главный тренер команды Хосеп Гвардиола, который ранее работал с ним в "Барселоне".
Ранее форвард неоднократно заявлял, что хотел бы поиграть за "Ньюэллз Олд Бойз" перед завершением карьеры.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Абидаль высказался о будущем Месси в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|24
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|Лестер Сити
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|4
|Челси
|25
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|Шеффилд Юнайтед
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|25
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|Тоттенхэм
|24
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|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
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|16
|Борнмут
|25
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|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|25
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