"Манчестер Сити" намерен переманить трансферную цель "Реала"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Аякса" Данни ван де Беку, сообщает Marca.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести игрока будет сложно, так как у него есть договоренность о переходе в мадридский "Реал", который готов заплатить за него 55 миллионов евро. При этом "Аякс" надеется удержать хавбека еще на сезон.
В нынешнем сезоне 22-летний ван де Бек провел за "Аякс" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с амстердамским клубом действует до лета 2022 года.
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|О
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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