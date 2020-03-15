"Манчестер Сити" намерен переманить трансферную цель "Реала"

Теги манчестер юнайтедреал мадридаяксдонни ван де бектрансферы

"Манчестер Сити" намерен переманить трансферную цель "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Аякса" Данни ван де Беку, сообщает Marca.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести игрока будет сложно, так как у него есть договоренность о переходе в мадридский "Реал", который готов заплатить за него 55 миллионов евро. При этом "Аякс" надеется удержать хавбека еще на сезон.

В нынешнем сезоне 22-летний ван де Бек провел за "Аякс" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с амстердамским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с голландским талантом. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 15 марта

Главные новости дня: 15 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов