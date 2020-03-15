"Манчестер Сити" намерен переманить трансферную цель "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Аякса" Данни ван де Беку, сообщает Marca.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести игрока будет сложно, так как у него есть договоренность о переходе в мадридский "Реал", который готов заплатить за него 55 миллионов евро. При этом "Аякс" надеется удержать хавбека еще на сезон.

В нынешнем сезоне 22-летний ван де Бек провел за "Аякс" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с амстердамским клубом действует до лета 2022 года.

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