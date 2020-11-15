"Манчестер Сити" намерен подписать Месси и Рамоса

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"Манчестер Сити" намерен подписать Месси и Рамоса

"Манчестер Сити" собирается усилиться защитником "Реала" Серхио Рамосом и нападающий "Барселоны" Лионелем Месси, сообщает ESPN Argentina.

По сведениям издания, английский клуб готовит предложения обоим игрокам, которые летом 2021 года станут свободными агентами. Таким образом, "горожане" могут подписать Месси и Рамоса бесплатно. Также игроками интересуется ПСЖ.

Стоит отметить, что "Реал" и "Барселона" пока не оставили надежд сохранить своих лидеров и предлагают им новые контракты.

Не пропустите: "Барселона" должна заплатить Месси 33 миллиона евро в качестве дополнительного бонуса. | http://soccernews.ru
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