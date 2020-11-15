Португалия не смогла выйти в финал четырех Лиги наций

Сборная Португалии не сумела пробиться в финальный этап Лиги наций УЕФА.

В матче 5-го тура группового этапа португальцы на своем поле проиграли команде Франции со счетом 0:1. За тур до окончания группового этапа Португалия занимает второе место в группе с отставанием от Франции на три очка, но в любом случае не сможет обойти соперника по результатам личных встреч (0:0, 0:1).

Таким образом, Португалия досрочно сложила с себя полномочия победителя Лиги наций, которую она выиграла в 2019 году.

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