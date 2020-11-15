Португалия не смогла выйти в финал четырех Лиги наций
Сборная Португалии не сумела пробиться в финальный этап Лиги наций УЕФА.
В матче 5-го тура группового этапа португальцы на своем поле проиграли команде Франции со счетом 0:1. За тур до окончания группового этапа Португалия занимает второе место в группе с отставанием от Франции на три очка, но в любом случае не сможет обойти соперника по результатам личных встреч (0:0, 0:1).
Таким образом, Португалия досрочно сложила с себя полномочия победителя Лиги наций, которую она выиграла в 2019 году.
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|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
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|6
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|3
|Молдова
|6
|9
|4
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|6
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|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
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|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4