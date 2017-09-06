"Манчестер Сити" намерен продлить Давида Силву до 2020 года

Теги манчестер ситидавид силва

"Манчестер Сити" намерен продлить Давида Силву до 2020 года
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для испанского полузащитника Давида Силвы, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб хочет подписать новое соглашение с футболистом до лета 2020 года. Нынешний договор рассчитан до лета 2019 года.

31-летний Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года, провел за клуб 309 матчей и забил 51 гол.

Не пропустите: Давид Силва принял участие в 36 процентах голов сборной Испании при Лопетеги. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов