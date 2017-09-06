"Манчестер Сити" намерен продлить Давида Силву до 2020 года



"Манчестер Сити" готовит новый контракт для испанского полузащитника Давида Силвы, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб хочет подписать новое соглашение с футболистом до лета 2020 года. Нынешний договор рассчитан до лета 2019 года.

31-летний Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года, провел за клуб 309 матчей и забил 51 гол.

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