"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с Эдерсоном

Английский "Манчестер Сити" намерен продлить контракт со своим голкипером Эдерсоном, информирует The Sun.

По сведениям издания, в стане "горожан" остались довольны выступлениями 24-летнего вратаря за первые его полгода на Туманном Альбионе. Поэтому уже следующим летом клуб планирует подписать с бразильцем новое соглашение с повышением ему оклада, размер которого на сегодняшний день равняется порядка 80-ти тысячам евро в неделю.

Напомним, "Манчестер Сити" планирует перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru