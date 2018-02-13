"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с Эдерсоном

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"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с ЭдерсономАнглийский "Манчестер Сити" намерен продлить контракт со своим голкипером Эдерсоном, информирует The Sun.

По сведениям издания, в стане "горожан" остались довольны выступлениями 24-летнего вратаря за первые его полгода на Туманном Альбионе. Поэтому уже следующим летом клуб планирует подписать с бразильцем новое соглашение с повышением ему оклада, размер которого на сегодняшний день равняется порядка 80-ти тысячам евро в неделю.

Напомним, "Манчестер Сити" планирует перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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