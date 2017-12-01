"Манчестер Сити" намерен продлить контракт со Стерлингом

Теги манчестер ситирахим стерлинг

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт со СтерлингомПо информации Sky Sports, "Манчестер Сити" предложит новое соглашение полузащитнику Рахиму Стерлингу.

Нынешнее соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до лета 2020 года.

В этом сезоне Стерлинг провел за "горожан" 12 матчей чемпионата Англии, в которых забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи. 

Читайте: Стерлинг забил победный гол в концовке третьего матча "Манчестер Сити" подряд  | http://soccernews.ru

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