"Манчестер Сити" намерен продлить контракт со Стерлингом

По информации Sky Sports, "Манчестер Сити" предложит новое соглашение полузащитнику Рахиму Стерлингу.

Нынешнее соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до лета 2020 года.

В этом сезоне Стерлинг провел за "горожан" 12 матчей чемпионата Англии, в которых забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Читайте: Стерлинг забил победный гол в концовке третьего матча "Манчестер Сити" подряд | http://soccernews.ru