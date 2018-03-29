"Манчестер Сити" намерен продлить Стерлинга

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "горожане" хотят заключить с 23-летним футболистом новое долгосрочное соглашение. Отмечается, что стороны начнут переговоры в апреле.

Действующий контракт Стерлинга с "Манчестер Сити" истекает летом 2020 года. В этом сезоне в активе вингера 37 матчей, 20 голов и 11 ассистов.

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