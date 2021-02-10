"Манчестер Сити" намерен продлить Стоунза

"Манчестер Сити" планирует продлить контракт с центральным защитником Джоном Стоунзом, сообщает The Times.

По сведениям издания, сохранить футболиста попросил главный тренер команды Хосеп Гвардиола, который доволен его игрой.

Стоунз перешел в "Манчестер Сити" из "Эвертона" летом 2016 года за 55,6 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел за "горожан" 20 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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