"Манчестер Сити" намерен удержать трансферную цель "Барселоны"

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"Манчестер Сити" намерен удержать трансферную цель "Барселоны"

"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с испанским защитником Эриком Гарсией, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, сохранить футболиста требует главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола. Контракт игрока истекает летом 2021 года и ранее он отказывался продлевать соглашение, так как хочет вернуться в "Барселону".

19-летний Гарсия выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего он провел за "горожан" 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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