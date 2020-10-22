"Манчестер Сити" намерен удержать трансферную цель "Барселоны"
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с испанским защитником Эриком Гарсией, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, сохранить футболиста требует главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола. Контракт игрока истекает летом 2021 года и ранее он отказывался продлевать соглашение, так как хочет вернуться в "Барселону".
19-летний Гарсия выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего он провел за "горожан" 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18