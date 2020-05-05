"Манчестер Сити" намерен увеличить зарплату Де Брюйне
"Манчестер Сити" рассчитывает продлить контракт со своим ведущим полузащитником Кевином Де Брюйне.
По информации Daily Mail, "горожане" готовы увеличить зарплату звёздного бельгийца, чтобы убедить его остаться в команде.
Сообщается, что оклад 28-летнего хавбека в английском клубе может вырасти с 16,6 до 21 миллиона евро за сезон.
Ранее стало известно, что Де Брюйне не исключает ухода из "Манчестер Сити" в случае отстранения от еврокубков.
Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18