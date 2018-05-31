"Манчестер Сити" намерен завершить два крупных трансфера в ближайшие 10 дней

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"Манчестер Сити" намерен завершить два крупных трансфера в ближайшие 10 дней

"Манчестер Сити" близок к приобретению полузащитников "Наполи" Жоржиньо и "Лестера" Рияда Мархеза, сообщает BBC.

По сведениям издания, сумма трансфера Жоржиньо составит 48 миллионов евро, а за Махреза манкунианцы заплатят 68 миллионов.

Ожидается, что оба трансфера будут оформлены к концу следующей недели.

Стоит отметить, что Жоржиньо и Махрез не сыграют на Чемпионате Мира-2018 и смогут подойти к следующему сезону хорошо отдохнувшими.

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