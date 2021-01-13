"Манчестер Сити" нарушил правила АПЛ

Стали известны подробности того, что 10 лет назад "Манчестер Сити" нарушил правила Английской Премьер Лиги.

Как сообщаетThe Athletic, в 2011 году "горожане" платили семье 14-летнего бразильского футболиста Габриэла Фернандо Алмейды. Это нарушает пункт правил АПЛ, запрещающий заключать профессиональные контракты с игроками до 16 лет.

"Сити" устроил отца Габриэла на фиктивную должность скаута академии и каждый месяц выплачивал ему около 1000 фунтов стерлингов. Однако, сам мужчина не выполнял никаких обязательств.

Отмечается, что АПЛ пока не отреагировала на эту информацию.