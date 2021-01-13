"Манчестер Сити" нарушил правила АПЛ
Стали известны подробности того, что 10 лет назад "Манчестер Сити" нарушил правила Английской Премьер Лиги.
Как сообщаетThe Athletic, в 2011 году "горожане" платили семье 14-летнего бразильского футболиста Габриэла Фернандо Алмейды. Это нарушает пункт правил АПЛ, запрещающий заключать профессиональные контракты с игроками до 16 лет.
"Сити" устроил отца Габриэла на фиктивную должность скаута академии и каждый месяц выплачивал ему около 1000 фунтов стерлингов. Однако, сам мужчина не выполнял никаких обязательств.
Отмечается, что АПЛ пока не отреагировала на эту информацию.
В данный момент Алмейда играет в 12-м английском дивизионе за клуб "Стретфорд Паддок".
Напомним, что "Манчестер Сити" избежал отстранения от Лиги Чемпионов из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18