"Манчестер Сити" нашёл альтернативу Кейну в "Барселоне"

Фото твиттер Харри Кейна

"Манчестер Сити" не уверен в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна этим летом.

В случае неудачного исхода переговоров о трансфере звёздного англичанина "горожане" собираются прибегнуть к запасному варианту.

По информации Fichajes, альтернатива для действующего чемпиона Англии - форвард "Барселоны" Антуан Гризманн.

30-летний француз в прошлом сезоне забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче. Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

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