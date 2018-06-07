"Манчестер Сити" нашел альтернативу Жоржиньо

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"Манчестер Сити" нашел альтернативу Жоржиньо

"Манчестер Сити" готовится к варианту, что им не удастся договориться с "Наполи" по трансферу Жоржиньо.

Как сообщает Sky Sports, альтернативой бразильцу стали Матео Ковачич из "Реала" и хавбек "Саутгемптона" Марио Лемина.

Ранее сообщалось, что "горожане" не могут согласовать с "Наполи" сумму трансфера Жоржиньо.

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