"Манчестер Сити" нашёл в "Бернли" замену для Сане

"Манчестер Сити" может заменить вингера Лероя Сане, который близок к уходу в "Баварию", игроком "Бернли".

По информации ESPN, в сферу интересов "горожан" попал полузащитник "бордовых" Дуайт Макнил.

Рыночная стоимость 20-летнего англичанина оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Макнил провёл за "Бернли" 33 матча, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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