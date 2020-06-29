"Манчестер Сити" нашёл в "Бернли" замену для Сане
"Манчестер Сити" может заменить вингера Лероя Сане, который близок к уходу в "Баварию", игроком "Бернли".
По информации ESPN, в сферу интересов "горожан" попал полузащитник "бордовых" Дуайт Макнил.
Рыночная стоимость 20-летнего англичанина оценивается в 18 миллионов евро.
В текущем сезоне Макнил провёл за "Бернли" 33 матча, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
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|Арсенал Лондон
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