"Манчестер Сити" нашёл замену для Сане в "Валенсии"
"Манчестер Сити" определился с заменой для вингера Лероя Сане, который недавно был продан в "Баварию".
По информации Cadena SER, "горожане" хотят купить полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса.
Трансфер 20-летнего испанца уже одобрил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.
Шансы английского клуба заполучить атакующего хавбека "летучих мышей" довольно высоки, поскольку его контракт истекает следующим летом.
Ранее сообщалось, что Торресом также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Барселона" и дортмундская "Боруссия".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18