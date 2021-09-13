"Манчестер Сити" нашёл замену Фернандиньо в дортмундской "Боруссии"

Фото твиттер Джуда Беллингема

"Манчестер Сити" нацелился на полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема, утверждает Daily Star.

По сведениям издания, "горожане" хотят заменить 18-летним футболистом своего капитана Фернандиньо.

Конкуренцию "Сити" в гонке за англичанином составят "Бавария", "Челси" и "Ливерпуль".

Беллингем выступает за "Боруссию" с 2020 года, сыграл 52 матча, забил 5 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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