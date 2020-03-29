"Манчестер Сити" нашел замену Гвардиоле, если тренер покинет клуб
Новым главным тренером "Манчестер Сити" может стать наставник "Ниццы" Патрик Виейра, сообщает The Athletic.
По сведениям издания, Виейра является основным претендентом на пост главного тренера "горожан", если клуб покинет нынешний наставник Хосеп Гвардиола.
Ранее сообщалось, что интерес к Гвардиоле проявляет "Ювентус". Впрочем, специалист не собирается уходить и его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Гвардиола определился с приоритетным вариантом усиления центра обороны "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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|Астон Вилла
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