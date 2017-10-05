"Манчестер Сити" нашёл замену Менди

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"Манчестер Сити" нашёл замену Менди

"Манчестер Сити" продолжает поиск нового левого защитника на замену Бенжамену Менди, выбывшему на длительный срок из-за травмы колена. 

Как сообщает Tuttomercatoweb, "горожане" проявляют интерес к фулбеку "Наполи" Фаузи Гуламу, трансферная стоимость которого оценивается в 17 миллионов евро. 

Стоит отметить, что на алжирца также претендует "Ливерпуль".

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