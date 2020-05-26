"Манчестер Сити" нашёл замену Сане в "Байере"

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"Манчестер Сити" нашёл замену Сане в "Байере"

Вингер леверкузенского "Байера" Леон Бэйли стал трансферной целью "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают кандидатуру 22-летнего футболиста в качестве замены для Лероя Сане, который близок к уходу в "Баварию".

Покупка звёздного ямайца может обойтись действующему чемпиону Англии в 45 миллионов евро.

Бэйли выступает за "Байер" с января 2017 года, сыграл 107 матчей, забил 24 гола и сделал 13 ассистов.

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