"Манчестер Сити" нашёл замену Сане в Примере

"Манчестер Сити" готовится к вероятному уходу вингера Лероя Сане, которым по-прежнему интересуется "Бавария".

По информации Sky Sport, "горожане" уже подыскали замену для звёздного немца.

В случае ухода Сане английский клуб постарается купить у "Реал Сосьедада" Микеля Оярсабаля.

За воспитанника басков "Сити" придётся заплатить не менее 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Оярсабаль забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

Не пропустите: "Манчестер Сити" установил на цену форварда Габриэла Жезуса. | http://soccernews.ru