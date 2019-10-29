"Манчестер Сити" нашёл замену Сане в Примере

Теги манчестер ситиреал сосьедадмикель оярсабаль

"Манчестер Сити" нашёл замену Сане в Примере

"Манчестер Сити" готовится к вероятному уходу вингера Лероя Сане, которым по-прежнему интересуется "Бавария".

По информации Sky Sport, "горожане" уже подыскали замену для звёздного немца.

В случае ухода Сане английский клуб постарается купить у "Реал Сосьедада" Микеля Оярсабаля.

За воспитанника басков "Сити" придётся заплатить не менее 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Оярсабаль забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

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