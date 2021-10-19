"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Стерлинга

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"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Стерлинга

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" хочет получить 80 миллионов евро за нападающего Рахима Стерлинга, которым интересуется "Барселона", сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонскому клубу будет крайне сложно приобрести футболиста. Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет арендовать игрока с обязательством выкупа.

В нынешнем сезоне 26-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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