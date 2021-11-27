"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Торреса

Фото инстаграм Феррана Торреса

Стало известно, за какую сумму "Манчестер Сити" готов продать своего атакующего полузащитника Феррана Торреса.

По информации журналиста Жерара Ромеро, "горожане" оценивают испанского вингера в 70 миллионов евро.

Заинтересованная в трансфере 21-летнего футболиста "Барселона" может предложить за него только 50 миллионов.

В 2020 году Торрес перешёл в "Сити" из "Валенсии" за 23 миллиона евро, сыграл 43 матча, забил 16 голов и сделал 5 ассистов.

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