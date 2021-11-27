"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Торреса
Фото инстаграм Феррана Торреса
Стало известно, за какую сумму "Манчестер Сити" готов продать своего атакующего полузащитника Феррана Торреса.
По информации журналиста Жерара Ромеро, "горожане" оценивают испанского вингера в 70 миллионов евро.
Заинтересованная в трансфере 21-летнего футболиста "Барселона" может предложить за него только 50 миллионов.
В 2020 году Торрес перешёл в "Сити" из "Валенсии" за 23 миллиона евро, сыграл 43 матча, забил 16 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Хави высказался о будущем Гави и де Йонга в "Барселоне". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Астон Вилла" снова победила при Джеррарде
-
ПСЖ предложил Винисиусу зарплату в пять раз выше, чем в "Реале"
-
Гол Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Вольфсбург", "Гройтер Фюрт" и "Хоффенхайм" забили девять мячей на двоих
-
"Ахмат" победил "Ростов" в 16-м туре РПЛ
-
Источник: Месси выиграет "Золотой мяч"-2021, Левандовски - третий в голосовании
Лента новостей
-
"Лилль" сыграл вничью с "Нантом" в матче Лиги 1
-
"Химки" и "Краснодар" не смогли выявить победителя в матче с 6 голами
-
"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Райо Вальекано"
-
Холанд быстрее всех забил 50 голов в Бундеслиге
-
Рангник намерен избавиться от двух футболистов в "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" поборется за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
-
"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Астон Вилла" снова победила при Джеррарде
-
ПСЖ предложил Винисиусу зарплату в пять раз выше, чем в "Реале"
-
Гол Холанда помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Вольфсбург", "Гройтер Фюрт" и "Хоффенхайм" забили девять мячей на двоих
-
Салах сделал 150 голевых действий в АПЛ
-
"Фиорентина" без Кокорина уступила "Эмполи", "Сампдория" сильнее "Вероны"
-
Спаллетти жёстко раскритиковал "Спартак"
-
"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на Торреса
-
"Ахмат" победил "Ростов" в 16-м туре РПЛ
-
"Сельта" на выезде переиграла "Алавес"
-
2
Источник: Месси выиграет "Золотой мяч"-2021, Левандовски - третий в голосовании
-
"Манчестер Юнайтед" может пригласить тренера "Спортинга"
-
"Арсенал" одержал домашнюю победу над "Ньюкаслом" и вплотную приблизился к топ-4 АПЛ
-
"Торино" снова попытается купить защитника "Спартака"
-
Кокорин пропустит седьмой матч "Фиорентины" подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18