"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на защитника Эрика Гарсию

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"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на защитника Эрика Гарсию

"Манчестер Сити" требует от "Барселоны" 30 миллионов евро за испанского защитника Эрика Гарсию, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб не готов платить за игрока больше 10 миллионов евро, так как его контракт с "горожанами" действует до лета 2021 года.

19-летний Гарсия является воспитанником "Барселоны". За "Манчестер Сити" он играет за 2018 года. Всего он провел за английский клуб 25 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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