"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" стоимость Бернарду Силвы
Фото: инстаграм Бернарду Силвы
"Барселона" сделала запрос в "Манчестер Сити" по трансферу хавбека Бернарду Силвы.
По сведениям Daily Mail, "горожане" дали понять каталонцам, что не отпустят 26-летнего португальца менее чем за 60 миллионов евро.
Однако "Барса" готова сбить цену путем включения в сделку своих футболистов. Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола проявляет интерес к Серхи Роберто и Франсишку Тринкау.
В минувшем сезоне на счету Силвы 5 голов и 9 ассистов в 45 матчах.
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18