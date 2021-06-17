"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" стоимость Бернарду Силвы

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"Манчестер Сити" назвал "Барселоне" стоимость Бернарду Силвы Фото: инстаграм Бернарду Силвы

"Барселона" сделала запрос в "Манчестер Сити" по трансферу хавбека Бернарду Силвы.

По сведениям Daily Mail, "горожане" дали понять каталонцам, что не отпустят 26-летнего португальца менее чем за 60 миллионов евро.

Однако "Барса" готова сбить цену путем включения в сделку своих футболистов. Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола проявляет интерес к Серхи Роберто и Франсишку Тринкау.

В минувшем сезоне на счету Силвы 5 голов и 9 ассистов в 45 матчах.

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