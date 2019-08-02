"Манчестер Сити" назвал "Баварии" стоимость Сане

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"Манчестер Сити" назвал "Баварии" стоимость Сане

"Манчестер Сити" задумался о возможной продаже Лероя Сане в "Баварию".

Как сообщает Manchester Evening News, "горожане" готовы продать 23-летнего футболиста за 150-160 миллионов евро. Отмечается, что "Сити" попытается уговорить игрока остаться в клубе, но если он захочет сменить клуб, то ему не будут препятствовать.

Ранее сообщалось, что "Бавария" рассчитывает приобрести Сане за 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету игрока 16 голов и 18 результативных передач в 47 матчах.

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