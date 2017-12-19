"Манчестер Сити" назвал цену на Агуэро

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"Манчестер Сити" назвал цену на АгуэроАнглийский "Манчестер Сити" назвал цену на своего ведущего форварда Серхио Агуэро, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "горожане" будут готовы отпустить 29-летнего нападающего, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Агуэро забил 13 мячей и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Манчестер Сити" претендует на защитника "Аугсбурга". | soccernews.ru

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