"Манчестер Сити" назвал диагноз Лероя Сане

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Как сообщает сайт клуба, у футболиста выявили повреждение передней крестообразной связки правого колена. На следующей неделе Сане ляжет под хирургический нож. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Напомним, что Сане травмировался в игре за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" (1:1, по пенальти - 5:4).

Ранее в трансфере игрока была заинтересована "Бавария", которая готова была заплатить за него 110 миллионов евро.

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