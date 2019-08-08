"Манчестер Сити" назвал диагноз Лероя Сане

Теги манчестер ситилерой санетравмы

"Манчестер Сити" назвал диагноз Лероя Сане

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Как сообщает сайт клуба, у футболиста выявили повреждение передней крестообразной связки правого колена. На следующей неделе Сане ляжет под хирургический нож. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Напомним, что Сане травмировался в игре за Суперкубок Англии с "Ливерпулем" (1:1, по пенальти - 5:4).

Ранее в трансфере игрока была заинтересована "Бавария", которая готова была заплатить за него 110 миллионов евро.

Читайте также: Президент "Баварии" о травме Сане: "Спросите у англичан. Не хотим никого вводить в заблуждение". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" добыл тяжелую победу над "Туном" в Лиге Европы

"Спартак" добыл тяжелую победу над "Туном" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов