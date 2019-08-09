"Манчестер Сити" назвал имя нового капитана

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"Манчестер Сити" назвал имя нового капитана

Стало известно, кто будет новым капитаном "Манчестер Сити". Об этом пишет твиттер клуба.

По данным источника, им стал полузащитник Давид Силва. С 2011 по 2019 год капитанскую повязку клуба носил защитник Венсан Компани, который этим летом стал играющим тренером "Андерлехта".

Силва выступает в "Сити" с 2010 года. Всего за английский клуб он сыграл 395 матчей и забил 70 голов. На его счету четыре титула чемпиона Англии, два Кубка и два Суперкубка Англии и четыре Кубка лиги.

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