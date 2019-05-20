"Манчестер Сити" назвал лучшего футболиста сезона

Хавбек Бернарду Силва стал лучшим футболистом "Манчестер Сити" в этом сезоне.

24-летний португалец принял участие в 51 игре, отметился 13 забитыми мячами и 13 результативными передачами. "Сити" приобрел Силву в 2017 году за 70 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне "горожане" оформили требл, выиграв чемпионат, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

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