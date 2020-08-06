"Манчестер Сити" назвал сумму, за которую готов продать защитника Гарсию

"Манчестер Сити" определился с суммой на защитника Эрика Гарсию. Об этом сообщает Diario Sport.

"Горожане" планируют выручить с продажи 19-летнего игрока 23 миллиона евро. В футболисте заинтересована "Барселона".

Стоит отметить, что у Гарсии еще есть год по контракту с "Сити". Футболист не хочет продлевать соглашение.

Гарсиа - воспитанник "Барселоны". В академии каталонцев он провел с 2006 по 2017 год.

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