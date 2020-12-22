"Манчестер Сити" не будет искать нового форварда в январе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о приобретении новых форвардов в зимнее трансферное окно.

"Скорее всего подписаний не ожидается. Сейчас всем клубам трудно, "Сити" не исключение. Но такова нынешняя экономическая ситуация на планете.



Мы создаем много острых моментов в играх, но забить удается не всегда. Нужно быть всегда в форме, играть стабильно и тогда голы придут", — сказал Гвардиола Sky Sports.



В текущем сезоне "Манчестер Сити" за 13 матчей забил 23 гола. У "Ливерпуля" 39 голов за 14 игр.



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