"Манчестер Сити" не будет подписывать Дани Алвеса

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал понять, что клуб не заинтересован в подписании бразильского защитника Дани Алвеса.

"Алвес - невероятный игрок и неординарный человек, но у нас есть два отличных правых защитника", - цитирует испанского тренера TalkSPORT.

Напомним, что 36-летний футболист этим летом покинул ПСЖ и сейчас является свободным агентом.

Алвес ранее работал под руководством Гвардиолы в каталонской "Барселоне".

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