"Манчестер Сити" не будет подписывать Дани Алвеса
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал понять, что клуб не заинтересован в подписании бразильского защитника Дани Алвеса.
"Алвес - невероятный игрок и неординарный человек, но у нас есть два отличных правых защитника", - цитирует испанского тренера TalkSPORT.
Напомним, что 36-летний футболист этим летом покинул ПСЖ и сейчас является свободным агентом.
Алвес ранее работал под руководством Гвардиолы в каталонской "Барселоне".
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|Команда
|М
|О
|1
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|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16