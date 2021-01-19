"Манчестер Сити" не будет покупать игроков в январе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что клуб не планирует трансферы в январе.

"Мы не будем подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно. "Манчестер Сити" доиграет сезон с имеющимися футболистами. Да, были матчи, когда нам нужен был нападающий, когда наши форварды были травмированы. Порой мы играем исходя из травм", - цитирует Гвардиолу beIN Sports.

После 17 туров "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге чемпионов "горожане" вышли в 1/8 финала, где сыграют с менхенгладбахской "Боруссией".

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